Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Caterpillar eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Caterpillar-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 82,56 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 121,124 Caterpillar-Papiere. Die gehaltenen Caterpillar-Papiere wären am 06.08.2026 103 798,45 USD wert, da der Schlussstand 856,96 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 937,98 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Caterpillar belief sich jüngst auf 402,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at