Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Performance unter der Lupe
|
07.08.2026 16:03:45
Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Caterpillar-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 82,56 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 121,124 Caterpillar-Papiere. Die gehaltenen Caterpillar-Papiere wären am 06.08.2026 103 798,45 USD wert, da der Schlussstand 856,96 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 937,98 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Caterpillar belief sich jüngst auf 402,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
Nachrichten zu Caterpillar Inc.
|
07.08.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Handel in New York: Dow Jones auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
07.08.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
05.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Börsianer lassen Dow Jones steigen (finanzen.at)
|
04.08.26
|NYSE-Handel: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
04.08.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
04.08.26
|Handel in New York: Dow Jones freundlich (finanzen.at)
|
04.08.26
|Aktie mit Kurssprung: Caterpillar schneidet besser ab als von Analysten erwartet (dpa-AFX)
Analysen zu Caterpillar Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Caterpillar Inc.
|728,60
|-2,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.