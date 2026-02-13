Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 5 Jahren abgeworfen

Caterpillar Aktie
Am 13.02.2021 wurde die Caterpillar-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 197,99 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Caterpillar-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,051 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Caterpillar-Papiers auf 758,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 829,94 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 282,99 Prozent angewachsen.
Caterpillar war somit zuletzt am Markt 362,68 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
