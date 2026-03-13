Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Caterpillar eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Caterpillar-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 229,00 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Caterpillar-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,668 Caterpillar-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 30 597,82 USD, da sich der Wert eines Caterpillar-Papiers am 12.03.2026 auf 700,69 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 205,98 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Caterpillar zuletzt 326,25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at