Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Caterpillar-Aktien verdienen können.

Am 27.02.2025 wurde das Caterpillar-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 340,00 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Caterpillar-Aktie investiert hat, hat nun 0,294 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Caterpillar-Aktie auf 752,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 221,45 USD wert. Damit wäre die Investition 121,45 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Caterpillar bezifferte sich zuletzt auf 356,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at