Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Caterpillar-Anlage im Blick
|
27.02.2026 16:04:09
Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor einem Jahr eingefahren
Am 27.02.2025 wurde das Caterpillar-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 340,00 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Caterpillar-Aktie investiert hat, hat nun 0,294 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Caterpillar-Aktie auf 752,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 221,45 USD wert. Damit wäre die Investition 121,45 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Caterpillar bezifferte sich zuletzt auf 356,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
Nachrichten zu Caterpillar Inc.
|
26.02.26
|Dow Jones aktuell: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
26.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
26.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
26.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Caterpillar von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
19.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
19.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)