Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Lukrativer Caterpillar-Einstieg?
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23.10.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caterpillar-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Caterpillar-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 200,65 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Caterpillar-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,984 Caterpillar-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 508,85 USD, da sich der Wert eines Caterpillar-Anteils am 22.10.2026 auf 704,05 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 250,88 Prozent vermehrt.
Caterpillar war somit zuletzt am Markt 339,95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
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