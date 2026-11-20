Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Performance im Blick
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20.11.2026 16:03:43
Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caterpillar-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die Caterpillar-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Caterpillar-Papier letztlich bei 200,44 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 49,890 Caterpillar-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 26 809,52 USD, da sich der Wert einer Caterpillar-Aktie am 19.11.2026 auf 537,37 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 168,10 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Caterpillar betrug jüngst 255,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
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