Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Profitable Caterpillar-Investition?
|
29.05.2026 16:03:54
Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Caterpillar von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Caterpillar-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Caterpillar-Anteile an diesem Tag 211,80 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Caterpillar-Aktie investiert hat, hat nun 4,721 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.05.2026 gerechnet (887,67 USD), wäre das Investment nun 4 191,08 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 319,11 Prozent.
Insgesamt war Caterpillar zuletzt 419,00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
Nachrichten zu Caterpillar Inc.
|
29.05.26
|Freundlicher Handel in New York: nachmittags Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
28.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
28.05.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
28.05.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
27.05.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
26.05.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
26.05.26
|Börse New York: So bewegt sich der Dow Jones am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
26.05.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Caterpillar Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Caterpillar Inc.
|749,20
|-1,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.