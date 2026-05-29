Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Caterpillar von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Caterpillar-Aktien verdienen können.

Das Caterpillar-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Caterpillar-Anteile an diesem Tag 211,80 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Caterpillar-Aktie investiert hat, hat nun 4,721 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.05.2026 gerechnet (887,67 USD), wäre das Investment nun 4 191,08 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 319,11 Prozent.

Insgesamt war Caterpillar zuletzt 419,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at