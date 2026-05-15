Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel hätte eine Investition in Caterpillar von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Caterpillar-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Caterpillar-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 70,07 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Caterpillar-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 142,714 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 14.05.2026 131 328,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 920,22 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1 213,29 Prozent erhöht.

Caterpillar war somit zuletzt am Markt 415,24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at