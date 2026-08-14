Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel hätte eine Investition in Caterpillar von vor einem Jahr abgeworfen

Das Caterpillar-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 417,50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,240 Caterpillar-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 204,69 USD, da sich der Wert eines Caterpillar-Papiers am 13.08.2026 auf 854,60 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 104,69 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Caterpillar betrug jüngst 394,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at