Hochrechnung 26.12.2025 16:04:14

Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Caterpillar-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Caterpillar-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Caterpillar-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Caterpillar-Anteile bei 69,38 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 14,413 Caterpillar-Aktien. Die gehaltenen Caterpillar-Papiere wären am 24.12.2025 8 413,95 USD wert, da der Schlussstand 583,76 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 8 413,95 USD entspricht einer Performance von +741,40 Prozent.

Jüngst verzeichnete Caterpillar eine Marktkapitalisierung von 273,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com

