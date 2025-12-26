Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Hochrechnung
|
26.12.2025 16:04:14
Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Caterpillar-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Caterpillar-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Caterpillar-Anteile bei 69,38 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 14,413 Caterpillar-Aktien. Die gehaltenen Caterpillar-Papiere wären am 24.12.2025 8 413,95 USD wert, da der Schlussstand 583,76 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 8 413,95 USD entspricht einer Performance von +741,40 Prozent.
Jüngst verzeichnete Caterpillar eine Marktkapitalisierung von 273,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
Nachrichten zu Caterpillar Inc.mehr Nachrichten
|
16:00
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
23.12.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.at)
|
19.12.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
19.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caterpillar-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.12.25
|Optimismus in New York: Dow Jones bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
17.12.25
|Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17.12.25
|S&P 500-Handel aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)