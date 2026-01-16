Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Caterpillar-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Caterpillar-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Caterpillar-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 194,62 USD. Bei einem Caterpillar-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,514 Caterpillar-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 647,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 332,54 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 232,54 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Caterpillar bezifferte sich zuletzt auf 299,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at