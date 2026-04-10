Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Caterpillar-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Caterpillar-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Caterpillar-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 230,75 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Caterpillar-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,433 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.04.2026 341,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 787,07 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 241,09 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Caterpillar eine Marktkapitalisierung von 360,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at