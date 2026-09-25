Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Caterpillar-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Caterpillar-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Caterpillar-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 196,82 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,508 Caterpillar-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 805,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 409,13 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 309,13 Prozent zugenommen.

Caterpillar wurde jüngst mit einem Börsenwert von 373,72 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at