Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Profitables Caterpillar-Investment?
|
25.09.2026 16:04:00
Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Caterpillar-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die Caterpillar-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 196,82 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,508 Caterpillar-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 805,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 409,13 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 309,13 Prozent zugenommen.
Caterpillar wurde jüngst mit einem Börsenwert von 373,72 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
Nachrichten zu Caterpillar Inc.
|
18:01
|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
16:01
|Zuversicht in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
24.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
22.09.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
18.09.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
18.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
18.09.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Caterpillar Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Caterpillar Inc.
|719,20
|1,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.