Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Caterpillar von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Caterpillar-Investment gewesen.

Die Caterpillar-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 65,42 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 152,858 Caterpillar-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.02.2026 gerechnet (760,53 USD), wäre das Investment nun 116 253,44 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 116 253,44 USD entspricht einer Performance von +1 062,53 Prozent.

Alle Caterpillar-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 349,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at