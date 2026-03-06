Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Performance unter der Lupe
|
06.03.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Caterpillar von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Caterpillar-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Caterpillar-Papiers betrug an diesem Tag 253,98 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Caterpillar-Aktie investiert hat, hat nun 3,937 Anteile im Depot. Die gehaltenen Caterpillar-Papiere wären am 05.03.2026 2 780,06 USD wert, da der Schlussstand 706,08 USD betrug. Damit wäre die Investition um 178,01 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Caterpillar belief sich zuletzt auf 339,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
Nachrichten zu Caterpillar Inc.
|
06.03.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.03.26
|NYSE-Handel So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
05.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
05.03.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
05.03.26
|Verluste in New York: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
04.03.26
|NYSE-Handel: Dow Jones mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)