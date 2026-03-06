Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Caterpillar von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Caterpillar-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Caterpillar-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Caterpillar-Papiers betrug an diesem Tag 253,98 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Caterpillar-Aktie investiert hat, hat nun 3,937 Anteile im Depot. Die gehaltenen Caterpillar-Papiere wären am 05.03.2026 2 780,06 USD wert, da der Schlussstand 706,08 USD betrug. Damit wäre die Investition um 178,01 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Caterpillar belief sich zuletzt auf 339,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

