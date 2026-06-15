Chevron Aktie

Chevron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

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Rentable Chevron-Investition? 15.06.2026 16:03:58

Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chevron-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Chevron-Aktien verdienen können.

Am 15.06.2016 wurde das Chevron-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Chevron-Papier an diesem Tag bei 100,63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Chevron-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,994 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 186,05 USD, da sich der Wert eines Chevron-Papiers am 12.06.2026 auf 187,22 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 86,05 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Chevron eine Marktkapitalisierung von 373,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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