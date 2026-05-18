Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chevron-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Chevron-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Chevron-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 100,06 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 99,940 Chevron-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 15.05.2026 19 098,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 191,10 USD belief. Mit einer Performance von +90,99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Chevron einen Börsenwert von 381,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at