Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chevron-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Chevron-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Chevron-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Chevron-Aktie an diesem Tag 103,99 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Chevron-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,962 Chevron-Aktien. Die gehaltenen Chevron-Aktien wären am 02.07.2026 162,71 USD wert, da der Schlussstand 169,20 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 62,71 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Chevron zuletzt 336,65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at