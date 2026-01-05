Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chevron-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Chevron-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Chevron-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 147,85 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Chevron-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,764 Chevron-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.01.2026 gerechnet (155,90 USD), wäre das Investment nun 1 054,45 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,44 Prozent erhöht.

Der Chevron-Wert an der Börse wurde auf 314,02 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at