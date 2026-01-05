Chevron Aktie

Chevron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

Chevron-Investment 05.01.2026 16:03:55

Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chevron-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Chevron-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Chevron-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 147,85 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Chevron-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,764 Chevron-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.01.2026 gerechnet (155,90 USD), wäre das Investment nun 1 054,45 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,44 Prozent erhöht.

Der Chevron-Wert an der Börse wurde auf 314,02 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

01.11.24 Chevron Outperform RBC Capital Markets
01.11.24 Chevron Outperform RBC Capital Markets

Aktien in diesem Artikel

Chevron Corp. 139,64 5,20% Chevron Corp.

