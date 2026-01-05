Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Chevron-Investment
|
05.01.2026 16:03:55
Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chevron-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Chevron-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 147,85 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Chevron-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,764 Chevron-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.01.2026 gerechnet (155,90 USD), wäre das Investment nun 1 054,45 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,44 Prozent erhöht.
Der Chevron-Wert an der Börse wurde auf 314,02 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Chevron Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Chevron Corp.
|139,64
|5,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.