Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chevron-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Chevron-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Chevron-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 166,09 USD. Bei einem Chevron-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,021 Chevron-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.03.2026 auf 211,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 271,30 USD wert. Das entspricht einem Plus von 27,13 Prozent.

Jüngst verzeichnete Chevron eine Marktkapitalisierung von 419,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at