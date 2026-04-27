Chevron Aktie

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WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

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Lohnendes Chevron-Investment? 27.04.2026 16:03:38

Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chevron-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Chevron-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Chevron-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 138,73 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Chevron-Aktie investierten, hätten nun 72,082 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 350,39 USD, da sich der Wert eines Chevron-Papiers am 24.04.2026 auf 185,21 USD belief. Das entspricht einem Plus von 33,50 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Chevron bezifferte sich zuletzt auf 369,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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