Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Chevron-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Chevron-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 160,51 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Chevron-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,230 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.03.2026 1 183,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 189,94 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 18,34 Prozent vermehrt.

Chevron war somit zuletzt am Markt 379,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at