Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Chevron eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 28.09.2021 wurden Chevron-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 103,36 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Chevron-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,967 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 197,80 USD, da sich der Wert eines Chevron-Anteils am 25.09.2026 auf 204,45 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 97,80 Prozent vermehrt.

Der Chevron-Wert an der Börse wurde auf 403,34 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at