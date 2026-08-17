Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Chevron-Investition
|
17.08.2026 16:03:30
Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor einem Jahr eingefahren
Das Chevron-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Chevron-Aktie bei 156,55 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,639 Chevron-Aktien im Depot. Die gehaltenen Chevron-Papiere wären am 14.08.2026 127,75 USD wert, da der Schlussstand 200,00 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,75 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Chevron eine Börsenbewertung in Höhe von 395,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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