Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Lukrativer Chevron-Einstieg?
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29.06.2026 16:03:55
Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Chevron von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 29.06.2023 wurden Chevron-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 156,24 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 64,004 Chevron-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 948,54 USD, da sich der Wert eines Chevron-Anteils am 26.06.2026 auf 171,06 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,49 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Chevron bezifferte sich zuletzt auf 340,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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