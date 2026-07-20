Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Chevron-Anlage
|
20.07.2026 16:03:43
Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Chevron von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Chevron-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Chevron-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 150,04 USD. Bei einem Chevron-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 66,649 Chevron-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 488,67 USD, da sich der Wert eines Chevron-Papiers am 17.07.2026 auf 187,38 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 24,89 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Chevron belief sich zuletzt auf 372,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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