Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Performance im Blick
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03.08.2026 16:03:30
Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Chevron von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Chevron-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 102,60 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9,747 Chevron-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 918,42 USD, da sich der Wert eines Chevron-Anteils am 31.07.2026 auf 196,83 USD belief. Damit wäre die Investition um 91,84 Prozent gestiegen.
Alle Chevron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 392,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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