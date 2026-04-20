Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Chevron von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Chevron-Aktie Anlegern gebracht.

Die Chevron-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Chevron-Anteile bei 101,69 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 9,834 Chevron-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 183,99 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 809,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80,93 Prozent gesteigert.

Chevron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 367,60 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at