Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Chevron von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Chevron-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Chevron-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 152,16 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,572 Chevron-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 29.05.2026 1 199,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 182,46 USD belief. Mit einer Performance von +19,91 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Chevron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 361,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at