Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Lukrative Chevron-Investition?
|
01.06.2026 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Chevron von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Chevron-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 152,16 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,572 Chevron-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 29.05.2026 1 199,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 182,46 USD belief. Mit einer Performance von +19,91 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Chevron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 361,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chevron Corp.
|
20:04
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Montagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
18:01
|Schwacher Handel: Dow Jones am Montagmittag in Rot (finanzen.at)
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Chevron von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16:02