Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: Über diese Dividende können sich Chevron-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron am 27.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 6,84 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 4,91 Prozent. Alles in allem schüttet Chevron 12,75 Mrd. USD an Aktionäre aus. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 8,05 Prozent angehoben.

Dividendenrendite im Blick

Am Tag der Hauptversammlung ging der Chevron-Anteilsschein via New York bei einem Wert von 182,40 USD aus dem Geschäft. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Chevron-Titels 4,49 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 4,50 Prozent.

Kursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Chevron-Aktienkurs via New York 34,10 Prozent erhöht. Wird die Rendite inklusive der Dividende gesehen, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 37,40 Prozent statt.

Chevron- Dividendenerwartung

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 7,14 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Abnahme auf 3,92 Prozent bedeuten.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel Chevron

Die Börsenbewertung des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens Chevron steht aktuell bei 369,295 Mrd. USD. Chevron verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,00. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Chevron einen Umsatz von 184,534 Mrd.USD sowie ein EPS von 6,63 USD.

Redaktion finanzen.at