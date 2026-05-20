Cisco Aktie

Cisco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023

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Lohnende Cisco-Anlage? 20.05.2026 16:04:04

Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cisco-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Cisco-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde die Cisco-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 27,97 USD wert. Bei einem Cisco-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35,753 Cisco-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Cisco-Aktie auf 115,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 125,13 USD wert. Mit einer Performance von +312,51 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Cisco belief sich zuletzt auf 469,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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