Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cisco-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cisco-Aktie Investoren gebracht.

Am 01.07.2023 wurden Cisco-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Cisco-Anteile bei 51,74 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,327 Cisco-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 30.06.2026 2 270,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 117,46 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +127,02 Prozent.

Der Börsenwert von Cisco belief sich zuletzt auf 463,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at