Cisco Aktie

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WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023

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Rentable Cisco-Investition? 26.08.2026 16:03:53

Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cisco-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Cisco-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Cisco-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 55,70 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,795 Cisco-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 199,48 USD, da sich der Wert einer Cisco-Aktie am 25.08.2026 auf 111,11 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 99,48 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Cisco belief sich zuletzt auf 433,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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