Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cisco-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Cisco-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Cisco-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Cisco-Papiers betrug an diesem Tag 67,89 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Cisco-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,473 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 121,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 178,45 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 78,45 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Cisco eine Marktkapitalisierung von 478,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at