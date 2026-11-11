Cisco Aktie

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WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023

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Cisco-Investmentbeispiel 11.11.2026 16:03:53

Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cisco-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Cisco-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Cisco-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 71,71 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Cisco-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 139,451 Cisco-Aktien. Die gehaltenen Cisco-Aktien wären am 10.11.2026 13 687,07 USD wert, da der Schlussstand 98,15 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 36,87 Prozent.

Cisco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 386,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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