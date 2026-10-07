Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Cisco-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Cisco-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 31,47 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Cisco-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,178 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Cisco-Aktie auf 117,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 374,77 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 274,77 Prozent angezogen.

Cisco wurde am Markt mit 443,14 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at