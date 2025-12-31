Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Cisco-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 31.12.2015 wurden Cisco-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Cisco-Papier bei 27,16 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,683 Cisco-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (77,41 USD), wäre das Investment nun 285,07 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 185,07 Prozent zugenommen.

Cisco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 307,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at