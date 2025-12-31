Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Rentable Cisco-Investition?
|
31.12.2025 16:04:02
Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 10 Jahren eingefahren
Am 31.12.2015 wurden Cisco-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Cisco-Papier bei 27,16 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,683 Cisco-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (77,41 USD), wäre das Investment nun 285,07 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 185,07 Prozent zugenommen.
Cisco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 307,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cisco Inc.mehr Nachrichten
|
31.12.25
|Börse New York in Rot: Dow Jones verbucht am Mittwochmittag Abschläge (finanzen.at)
|
31.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.12.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
30.12.25
|NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
24.12.25
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
24.12.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.12.25
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
24.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cisco von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)