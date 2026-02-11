Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Cisco-Investment
|
11.02.2026 16:04:22
Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Cisco-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Cisco-Anteile letztlich bei 47,26 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Cisco-Aktie investierten, hätten nun 211,595 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 258,57 USD, da sich der Wert eines Cisco-Papiers am 10.02.2026 auf 86,29 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 18 258,57 USD entspricht einer Performance von +82,59 Prozent.
Cisco wurde am Markt mit 341,24 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
