Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cisco-Aktien verdienen können.

Am 05.08.2021 wurde die Cisco-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 55,76 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cisco-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,793 Cisco-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 218,33 USD, da sich der Wert eines Cisco-Papiers am 04.08.2026 auf 121,74 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +118,33 Prozent.

Cisco wurde jüngst mit einem Börsenwert von 456,69 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at