Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Lukrative Cisco-Investition?
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30.09.2026 16:03:40
Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Cisco-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 54,43 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Cisco-Aktie investierten, hätten nun 183,722 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 106,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 647,25 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 96,47 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Cisco bezifferte sich zuletzt auf 421,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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