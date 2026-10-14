Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Profitables Cisco-Investment?
|
14.10.2026 16:03:54
Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Cisco-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Cisco-Papier bei 68,66 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Cisco-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,565 Cisco-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 115,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 675,94 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 67,59 Prozent.
Cisco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 451,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cisco Inc.
|
16:02
|NYSE-Handel: Dow Jones beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
14.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
12.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
12.10.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12.10.26
|Optimismus in New York: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
12.10.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
09.10.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
09.10.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus (finanzen.at)