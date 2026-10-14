Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Cisco-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Cisco-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Cisco-Papier bei 68,66 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Cisco-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,565 Cisco-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 115,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 675,94 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 67,59 Prozent.

Cisco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 451,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at