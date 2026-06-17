Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Cisco-Investment
|
17.06.2026 16:04:06
Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cisco-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Cisco-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Cisco-Papier an diesem Tag 28,95 USD wert. Bei einem Cisco-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 345,423 Cisco-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.06.2026 auf 119,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41 302,25 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +313,02 Prozent.
Cisco wurde jüngst mit einem Börsenwert von 473,19 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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