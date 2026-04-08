Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cisco-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Cisco-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 08.04.2023 wurde das Cisco-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 51,27 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cisco-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 19,505 Cisco-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.04.2026 auf 80,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 573,63 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 57,36 Prozent gesteigert.

Cisco war somit zuletzt am Markt 317,57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at