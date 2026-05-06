Cisco Aktie

Cisco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023

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Frühes Investment 06.05.2026 16:04:08

Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cisco-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Cisco-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Cisco-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Cisco-Papier bei 46,25 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cisco-Aktie investiert, befänden sich nun 216,216 Cisco-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cisco-Aktie auf 94,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 389,19 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 103,89 Prozent gesteigert.

Cisco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 366,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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