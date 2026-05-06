Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Frühes Investment
|
06.05.2026 16:04:08
Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cisco-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Cisco-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Cisco-Papier bei 46,25 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cisco-Aktie investiert, befänden sich nun 216,216 Cisco-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cisco-Aktie auf 94,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 389,19 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 103,89 Prozent gesteigert.
Cisco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 366,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cisco Inc.
|
06.05.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.05.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
06.05.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
06.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cisco-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.05.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
05.05.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
05.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones steigt nachmittags (finanzen.at)
|
05.05.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu Cisco Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cisco Inc.
|78,30
|0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.