Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Cisco-Investition
|
23.09.2026 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cisco-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Cisco-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 53,57 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,667 Cisco-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Cisco-Anteile wären am 22.09.2026 1 986,93 USD wert, da der Schlussstand 106,44 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 98,69 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Cisco einen Börsenwert von 438,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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