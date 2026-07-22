Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cisco von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cisco-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Cisco-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Cisco-Anteile bei 68,16 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 14,671 Cisco-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Cisco-Aktie auf 112,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 645,83 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 64,58 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Cisco belief sich jüngst auf 436,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at