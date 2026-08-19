Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Langfristige Performance
|
19.08.2026 16:03:56
Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cisco von vor einem Jahr abgeworfen
Am 19.08.2025 wurden Cisco-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Cisco-Papier bei 66,76 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Cisco-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 149,790 Cisco-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 718,09 USD, da sich der Wert einer Cisco-Aktie am 18.08.2026 auf 111,61 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 67,18 Prozent vermehrt.
Cisco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 447,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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