Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cisco von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cisco-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Cisco-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Cisco-Papier bei 30,19 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Cisco-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,124 Cisco-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 410,73 USD, da sich der Wert einer Cisco-Aktie am 03.11.2026 auf 102,97 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 241,07 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Cisco belief sich jüngst auf 400,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at