Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cisco von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Cisco eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Cisco-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 52,49 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Cisco-Aktie investierten, hätten nun 1,905 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 99,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 189,16 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 89,16 Prozent.

Zuletzt verbuchte Cisco einen Börsenwert von 389,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at