Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cisco von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Cisco eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Cisco-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 50,02 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,999 Cisco-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 128,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 255,90 USD wert. Das entspricht einem Plus von 155,90 Prozent.

Cisco wurde am Markt mit 477,64 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at